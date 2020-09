L'appello delle aziende

Il Mar Rosso è al riparo dalla pandemia, spiegano gli imprenditori egiziani

Tocca a uno dei più noti imprenditori egiziani, Samih Sawiris, ricordare a turisti e investitori italiani quanto il Mar Rosso sia al riparo dalla pandemia di coronavirus che sta sconvolgendo il mondo e possa tornare a essere una loro meta privilegiata.

“Possiamo dire ai nostri amici italiani che il Mar Rosso è una destinazione del tutto sicura, che al momento sta registrando zero casi di Covid -19” dice l’imprenditore che, attraverso la sua Orascom Hotels and Development, ha sviluppato qualche anno fa la cittadina-resort turistico di El-Gouna, collocata a circa 20 chilometri a Nord di Hurghada.“Stiamo facendo azione di lobby su diversi Governi per dimostrare questo fatto e promuoverlo attraverso i tour operator” aggiunge. Il tasso di occupazione degli hotel ridotto al 50 per cento, come imposto dal ministero del Turismo egiziano, consente agli ospiti “ancora più distanziamento sociale” ha ricordato Sawiris, sottolineando in questo modo come una vacanza nel Paese in questi giorni sia particolamente sicura dal punto di vista sanitario. “La principale sfida - dice l’imprenditore egiziano - sono gli avvisi ai viaggiatori emessi dai diversi Paesi e il fatto che continuano a cambiare. Questa incertezza spaventa i turisti”. Sawiris sottolinea al contrario la sicurezza delle proprie strutture. “El-Gouna è un luogo sicuro, pulito e pieno di servizi offerti ai residenti”.