Classico sulla via del ritorno

Rallo Viaggi è ottimista sulla ripresa: "L'Egitto-mania è sempre viva"

È una destinazione affascinante, l’Egitto, che dopo tanti anni di programmazione non finisce mai di offrire “nuove chiavi di lettura”. Silvia Russo, direttore tecnico dell’Agenzia Viaggi Rallo, sa bene di avere a che fare con un prodotto di grande valore. Il suo Egitto, quello classico, dei mitici viaggi all’insegna della storia firmati da Vittorio Russo, nel 2021 taglierà il traguardo delle 50 candeline. Un anniversario importante, che nella sede di Mestre pensano possa coincidere con la ripartenza di questa meta che, nonostante le limitazioni, non ha mai smesso di suscitare interesse.

“L’Egitto-mania per fortuna è sempre viva. E anche in queste settimane - sottolinea - abbiamo continuato a ricevere richieste di aggiornamento”. Un segnale promettente ora che l’Ufficio turistico egiziano ha fatto sapere che le crociere sul Nilo riprenderanno a ottobre. “La destinazione si sta rimettendo in moto dal punto di vista turistico, ci sarà probabilmente una serie di regole sul distanziamento da rispettare, ma la macchina è ripartita”. Del resto non mancano gli spunti e le opportunità per soddisfare quel pubblico da sempre affezionato a quella straordinaria esperienza che si chiama Egitto classico. “La Valle dei Re, ad esempio, è un’area archeologica che, grazie alle nuove scoperte, ha ancora molto da raccontare. Poi - aggiunge Russo - ci sono le collezioni del nuovo museo del Cairo ancora da scoprire”.



Senza contare i siti rimasti segreti per millenni e ora riaperti al pubblico. Come la tomba di Mehu, “scoperta negli anni ‘40 e - racconta la responsabile - riaperta al pubblico nel settembre del 2018, quando siamo stati noi a far entrare il primo gruppo di italiani”. Quanto alla navigazione lungo il Nilo, Russo spiega che la tendenza porta lontano dalla logica del mordi e fuggi. “Oggi si punta di più su una navigazione lenta, magari a bordo delle tradizionali feluche. Si tratta di piccole imbarcazioni a vela con 5-6 cabine, con cui si ha la possibilità di fare tappe non toccate dalle navi più grandi”.

Amina D’Addario