Glamping, un mondo da scoprire

L'interesse del prodotto sta nella capacità di unire il contatto con la natura all'ospitalità up level

Il glamping è un prodotto che riscuote sempre maggiore interesse nei viaggiatori perché unisce la vita a contatto con la natura con un’ospitalità di alto livello. Una combinazione che inizia a stimolare anche la creatività di grandi gruppi alberghieri upper level, che propongono soluzioni innovative di soggiorno pur garantendo standard elevati.

Un esempio su tutti quello di Four Seasons, che con il Tented Camp Golden Triangle in Thailandia permette di vivere l’esperienza di un campo tendato senza rinunciare a nessun comfort, dal balcone privato con vista sul Ruak River in Myanmar, sulle montagne del Laos e sulle foreste thailandesi, all’aria condizionata, ai trattamenti benessere che comprendono anche una spettacolare vasca idromassaggio collocata su una piattaforma all’aperto.



Ma anche Aman investe con forza sul concetto di glamping con ben tre strutture di campi tendati nel mondo: l’Aman-I-Khas in India, il Camp Sarika by Amangiri negli Stati Uniti e l’Amanwana a Bali. Le tre proposte open air uniscono l’avventura con l’accoglienza extra lusso.