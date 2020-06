Dieci regole per vacanze serene

I player di Open Air next step hanno stilato un vademecum per l'accoglienza

Un decalogo condiviso da tutti per garantire sicurezza e vacanze piacevoli ai turisti che sceglieranno il plein air come soluzione per la propria pausa estiva. Lo ha realizzato ‘Oper Air next step’, il progetto nato per volontà di Baia Holiday, Club del Sole, CrippaConcept, Human Company, Vacanze col cuore e Vacanze di Charme con la volontà di fornire un vademecum per un soggiorno outdoor in completa tranquillità. Le aziende hanno lavorato per ideare un’esperienza nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza e norme di comportamento.

Accoglienza, pulizia e formazione

È stata istituita una gestione puntuale del flusso degli ospiti oltre alla possibilità di effettuare il check-in online prima dell’arrivo e check-out presso i propri alloggi. Inoltre l’accettazione in struttura potrà avvenire con modalità drive-through, senza uscire dalla propria auto. Nella fase precedente all’apertura delle strutture, tutti gli spazi all’aperto e al chiuso sono stati sottoposti a una pulizia straordinaria, anche mediante trattamenti all’ozono effettuati attraverso ditte specializzate. Lo staff di ogni struttura è stato coinvolto in momenti formativi dedicati a procedure da seguire e trasmettere ai clienti. Tutto il personale impiegato, inoltre, è stato dotato di dispositivi di sicurezza individuali.



Alloggi, ristoranti, piscine

Saranno disponibili, come di consueto, mobile home e tende glamping totalmente autonome, con bagno e cucina privati e sarà possibile richiedere un servizio di pulizia extra.

Presso tutti gli spazi di ristorazione e acquisto verranno posizionati dispenser di detergenti, dispositivi per la sicurezza individuale e indicazioni relative al distanziamento necessario. Gli ingressi in bar e market saranno contingentati e sarà reso disponibile il servizio order&collect.

Le piscine di ogni struttura saranno fruibili secondo i protocolli di Stato e Regione.



Animazione e sport

Per grandi e piccoli sono state pensate attività di animazione innovative e completamente riprogettate, tutte previste per quanto possibile negli spazi all’aperto e nel pieno rispetto delle distanze sociali. Presso gli spazi sportivi utilizzabili verranno individuati e definiti percorsi di ingresso e di uscita e rispettato il distanziamento previsto. Tutti gli ospiti verranno invitati a rispettare le misure di sicurezza.