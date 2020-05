Ombrelloni e lettini: le nuove normative

Tema caldo è quello della separazione: previsti 5 metri fra ognuno

Sono svariate le soluzioni tecnologiche al servizio del settore balneare sviluppate per affrontare la stagione estiva in massima sicurezza, e quasi ogni giorno nuove proposte arrivano per aiutare chi ha un servizio spiaggia a gestire i flussi e a assicurare i servizi nel rispetto delle nuove regole.

Una novità arriva dalla Sicilia e si tratta di un'idea di un giovane imprenditore proprietario di due stabilimenti nella sua regione. L'app di Giuseppe Cinquemani si chiama ioEsco ed è pensata per eventualmente affiancare Immuni. Grazie a questo strumento sarà possibile pianificare le prenotazioni degli ombrelloni monitorando in tempo reale gli spostamenti degli utenti e i flussi in entrata e in uscita dalla spiaggia.

Non mancano i progetti legati ai loyalty program, come quello proposto dall'applicazione Marina App per gli ombrelloni. I clienti stagionali, con questo strumento, possono subaffittare il loro posto quando non lo usano e guadagnare dei bonus ogni volta che qualcuno prenota.

Beachpass, invece, consente di selezionare la spiaggia e il periodo di vacanza già da casa, aggiungendo dettagli sul tipo di abbonamento e di servizi richiesti, incluse le attività sportive. In questo modo gli stabilimenti o gli hotel possono preparare in anticipo il tipo di accoglienza più adeguato.

Curiosa è sicuramente YourBeach, un'app che gestisce a 360 gradi anche le amenities extra spiaggia offerte dallo stabilimento, dai pasti alle cassette di sicurezza, dai pedalò al noleggio asciugamani, dalle biciclette alle vasche idromassaggio. Anche in questo caso, le richieste dei clienti passeranno attraverso il supporto digitale, diminuendo al minimo i contatti con i gestori e assicurando così maggiore sicurezza.