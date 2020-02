Ferrovia Retica mette a punto l'offerta

Un prodotto da provare in tutte le stagioni per la varietà dei paesaggi incontrati lungo il percorso: Ferrovia Retica rilancia sull’onda del successo registrato sul nostro mercato e annuncia un 2020 all’insegna delle riconferme ma anche delle novità.

“Per cercare di porre rimedio a flussi che nei periodi di punta delle festività mettono a dura prova la capienza dei treni lungo la rotta del Bernina Express - spiega il responsabile per l’Italia di Ferrovia Retica, Enrico Bernasconi - abbiamo deciso di introdurre alcuni correttivi, come la limitazione della disponibilità dei posti per i gruppi su ogni convoglio, in modo tale da favorire anche i viaggiatori singoli. Inoltre, abbiamo messo in servizio nuovi elettrotreni che al posto del locomotore possono ospitare 100 posti a sedere in più. A questo aggiungo la sensibilizzazione degli agenti di viaggi affinché consiglino ai clienti di scegliere di viaggiare nei periodi non di punta o almeno di invertire il percorso, partendo al mattino in pullman per St. Moritz ed effettuando il viaggio in treno al pomeriggio fino a Tirano, poiché su questa tratta i posti a disposizione sono di più”.



Fra le novità, nuove possibilità a bordo del Glacier Express, che accanto al tradizionale St. Moritz - Zermatt offre la possibilità di provare anche per tratte più brevi come la St. Moritz - Coira, la Coira - Briga o la Briga - Zermatt. E agli agenti di viaggi che vogliano prenotare pacchetti più completi comprensivi anche di altri servizi, Bernasconi consiglia i t.o. Adrastea Viaggi e Il Girasole Viaggi.