L'incredibile corsa verso il futuro

Dai treni a levitazione magnetica, già operativi, all'Hyperloop: ecco come si viaggerà

Si chiama Maglev. È il treno a levitazione magnetica già operativo sia in Giappone che in Cina, dove continua a far registrare record su record di velocità. L’ultimo in ordine di tempo sarà il collegamento fra Shanghai e Pechino, coperto in sole tre ore grazie a una velocità di crociera di 600 chilometri all’ora. I test inizieranno quest’anno, ma l’entrata in servizio effettiva è ancora di là da venire, anche se non dovrebbe tardare moltissimo.

Fra le linee di Maglev operative, il collegamento da Shanghai all’aeroporto di Pudong, con un tracciato di 30 chilometri e una velocità massima di 501 chilometri all’ora. E ancora, in Giappone, la linea che collega Tobu a Kyuryo, con un tracciato di 8,9 chilometri.



Supervelocità

Ma il progetto più atteso di trasporto su rotaia oggi è il famoso Hyperloop, il treno superveloce che permette di viaggiare a 1.200 chilometri all’ora sfruttando sia la levitazione magnetica, sia una particolare tecnologia chiamata ‘vactrain’. Il convoglio sarà costituito da un unico vagone che si sposterà all’interno di un tunnel nel quale verrà creato un vuoto d’aria. Il treno, libero da qualsiasi forma di attrito, si muoverà per levitazione magnetica in modo rapido ed economico. Se il progetto dovesse concretizzarsi, la tratta Roma-Milano ad esempio potrebbe essere coperta in 25 minuti.

Il prototipo del nuovo treno dovrebbe essere uno degli highlight dell’Expo di Dubai di quest’anno.



Anche l’Italia dovrebbe avere un ruolo nel suo sviluppo. Alla fine di gennaio, infatti, è stata annunciata la nascita di Hyperloop Italia. “L’Italia è il Paese perfetto, anche se a qualcuno riuscirà difficile crederlo - ha detto Bibop G. Gresta, cofondatore dell’azienda di Los Angeles assieme a Dick Alhborn -. A fianco di binari e autostrade esistono già dei corridoi che potremmo sfruttare. Una situazione praticamente unica”.