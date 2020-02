L'avventura corre 'on the road'

Diversi i t.o. che propongono vacanze attive abbinando esperienze ad attività sportive

Il deserto è un ambiente ottimale per l’organizzazione di viaggi tailor made, durante i quali abbinare alle esperienze anche attività sportive di varia natura.

E gli operatori di nicchia lo sanno bene. Un nome su tutti, quello di Desartica, che organizza esperienze in ogni angolo del mondo con la possibilità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto - sia esso la bicicletta elettrica e non, l’auto 4x4, la moto o il camper - sempre accompagnati da personale italiano. Non si tratta di viaggi di lusso, ma comunque di itinerari con qualità di servizio molto alta, a costi che possono variare in base a durata e destinazione. Una vacanza quindi per tutte le tasche, con l’ultima novità dei viaggi avventura per le famiglie e degli itinerari che abbinano l’avventura alla scoperta culturale. Fra le ultime idee in portfolio, la Corsica in 4x4, l’Islanda in moto o 4x4, ebike o camper, il Dunathlon 2020 in Tunisia dal 29 febbraio all’8 marzo, l’Algeria in moto fly & drive dal 13 al 22 marzo o il Marocco in 4x4 moto e bici.

Ultimo in ordine di tempo, il Gruppo Nicolaus approccia un deserto ‘facile’, quello intorno a Dubai, ideale anche per le famiglie e da abbinare al soggiorno relax alle Maldive. Con il brand Raro il t.o. propone infatti di trascorrere 3 notti a Dubai nei giorni di Expo, di cui è rivenditore ufficiale, per poi partire alla volta del Valtur Maldive Fushifaru.

Chi sui deserti ha fondato la sua avventura è poi I Viaggi di Maurizio Levi, che ha cominciato proprio dalla grande passione per il deserto. Una passione tramutatasi in un’attività di tour operator a 360 gradi, con soluzioni di viaggio nei luoghi più remoti del mondo. Punta di diamante resta sempre il Sudan con la Nubia in particolare, dove il t.o. è presente dal 1999 con una sede operativa e la proprietà di due strutture di charme. Fra le novità anche il ritorno in Arabia Saudita, con la scoperta della zona archeologica di Mada’in Saleh e della Hisma Valley.

Parlando di deserti salta all’occhio la grande esperienza di Originaltour, pioniere in Oman dove opera da 20 anni. Lo scorso anno il t.o. ha battezzato ‘Original Adventure’, una formula dedicata a viaggi-spedizione che si svolgono a bordo di fuoristrada di ultima generazione, guidati da esperte guide che si trovano in Oman. Perché il deserto di Originaltour è quello al di fuori dei consueti circuiti, dalle scogliere e dalle spiagge di Ras Markaz, a Woodland e Rub al Khali Ras Ruways.