La metropoli delle scommesse

Dubai continua a inanellare successi in attesa dell'Expo

Fra le terre del deserto, una ha una storia tutta particolare. È Dubai, la città della sabbia, che ha vinto la battaglia con la terra inospitale ed è cresciuta come una metropoli contemporanea, una visione nel deserto.

Quest’anno, poi, la città si prepara a una nuova sfida, quella di ospitare il grande evento dell’Expo. E anche in questo caso le promesse di rendere ospitale un’altra parte dei deserto fanno parte del fascino di questo viaggio.



Intanto l’Emirato chiude con il 2019 un decennio di successo, stabilendo il record assoluto di 16,73 milioni di visitatori internazionali, un traguardo che sancisce un aumento pari al 5,1 per cento dei volumi turistici, secondo gli ultimi dati ufficiali rilasciati dal Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism).

L’Emirato si posiziona inoltre al quarto posto come città più visitata al mondo per il quinto anno consecutivo secondo il Mastercard’s Global Destination Cities Index 2019.

“Le grandi performance che abbiamo registrato nel 2019 hanno contribuito a consolidare la competitività globale del settore turistico di Dubai. L’ultimo decennio, e in particolare il 2019, ha dato un’accelerazione verso l’obiettivo, che punta ad affermare Dubai come città più visitata al mondo - dice Helal Saeed Almarri, direttore generale di Dubai Tourism -. Nel 2020 continueremo a rafforzare lo slancio turistico mettendo in mostra la capacità di Dubai di ospitare grandi eventi come Expo 2020, lanciando nuove campagne e programmazioni di intrattenimento, sviluppando partnership con contenuti ancora più ricchi, oltre ad ampliare l’offerta turistica della destinazione”.

Guardando il mercato italiano, il nostro Paese chiude un altro anno in attivo con 247.000 visitatori e una crescita del 6 per cento rispetto al 2018. Considerando il quinquennio dal 2015 al 2019, ogni anno è stato caratterizzato dal segno positivo e il tasso di crescita complessiva dal 2015 è stato del 26,6 per cento (195.000 visitatori nel 2015 contro i 247.000 del 2019).