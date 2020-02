Elefanti, grotte e avventure

I Paesi dell'area continuano ad affascinare i clienti in cerca di esperienze autentiche e irripetibili

Un viaggio in Thailandia non può prescindere da Bangkok, hub ideale, ma anche e soprattutto metropoli, ricca di arte, cultura, storia, templi imponenti, dove il lusso è accessibile, dai ristoranti stellati agli sky bar glamour. Spiccano il Lebua State Tower, uno degli hotel simbolo della città con il nuovo ‘N.3 Skybar’, il Well Hotel e il The Sukosol Hotel. A luglio 2019 sono state inaugurate 2 delle 5 nuove stazioni della metro, Sanam Chai Station e Wat Mangkorn Station, considerate tra le più belle di Bangkok, dal design che riflette lo spirito della zona.

In rotta verso Sud

Lungo la discesa verso il Sud del Paese, suggestiva è la visita alla grotta di Tham Khao Luang dove la luce che filtra dall’alto illumina il tempio di Buddha. La marina di Hua Hin,con l’Ace of Huahin hotel, è sosta perfetta prima di proseguire per il Parco Nazionale dei ‘Trecento Picchi’, Sam Roi Yot. Per gli amanti del trekking, con una imbarcazione locale si arriva ai piedi della Sacra Montagna che custodisce in cima la caverna Phraya Nakhon Cave con il ‘Trono’, tempio illuminato dai raggi del sole che filtrano dalle fessure della roccia.

Una tappa merita anche Wat Thang Sai, un elegante tempio buddhista con una magnifica vista sul mare della penisola della Malacca, fino ad arrivare a Chumphon, porta della regione meridionale della Thailandia, tra piantagioni di palme da cocco, vaste coste,villaggi di pescatori in cui mangiare pesce fresco.

La natura, in questa parte della penisola, trova la sua massima espressione nella riserva naturale di Khao Sok, famosa per la sua grande foresta vergine con diverse specie di animali. A bordo di una “long-tail boat” si può navigare tra i faraglioni e le meraviglie naturali del Cheow Lan Lake, balneabile, ricco di ristoranti e hotel galleggianti dotati di canoe per gli spostamenti, per una vera vacanza esperienziale. Altro paradiso naturale è Khao Lak, immerso ancora in una vegetazione primordiale con grandi spiagge a ridosso della natura selvaggia.

Un momento imperdibile è il tour esperienziale nei celebri Eco Elephant Sanctuary, dove fare attività di contatto con gli animali simbolo del Siam.

“La campagna 'Open to the new shades' - afferma Srisuda Wanapinyosak, deputy governor Europa, Africa, Medio Oriente e America di Tourism Authority of Thailand (Tat)- si propone di far conoscere nuove destinazioni attraverso circuiti tematici ed esperienze locali. Miriamo ad un target go high, giovane, oltre a quello dei repeater”. P. T.