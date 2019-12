Le isole delle avventure

Esperienziale, attivo, ecosostenibile: i nuovi atout di un viaggio molto desiderato

Le Isole di Tahiti sono da sempre considerate il paradiso perfetto per vivere una luna di miele romantica o una vacanza all’insegna del relax. Ma la Polinesia Francese rivela aspetti lontani da quelli raccontati dall’immaginario collettivo, proponendo anche una serie di esperienze adrenaliniche del tutto inaspettate.

Il tour in elicottero

La bellezza delle isole ha un fascino tutto particolare se vista dall’alto. Un’esperienza indimenticabile è quella di un tour in elicottero, un’introduzione recente grazie a Tahiti Nui Helicopters, che propone diversi itinerari tra le isole di Tahiti, Moorea, Bora Bora e Tupai.



Per i più coraggiosi

Per inoltrarsi nell’entroterra dell’isola di Moorea, un modo divertente è il parco avventura Tiki Parc Moorea. Il sito ospita diversi percorsi, tra zipline, ponti sospesi, travi, tunnel e passaggi circondati dalla natura.



Surf a Teahupo'o

Tahiti vanta diversi spot molto conosciuti per il surf (tra i più frequentati Taapuna e Papara), ma il luogo per eccellenza rimane Teahupo’o, reso celebre dalla competizione annuale Tahiti Pro Teahupo’o che richiama gli atleti di tutto il mondo per una sfida su onde che raggiungono fino ai 4 metri di altezza.



Una corsa tra le onde

L’esperienza è proposta in molte delle isole e permette di immergersi nel vivo dei colori della laguna con un mezzo che regala adrenalina pura come la moto d’acqua. Alcuni tour includono anche l’attrezzatura per fare dello snorkeling o una breve sosta su un motu, uno degli isolotti che cingono la laguna.



Immersioni da ricordare

Tra le attività più richieste, soprattutto nell’arcipelago delle Tuamotu, le escursioni di diving. Le immersioni sono particolarmente suggestive e ricche di incontri con la fauna marina, in prossimità delle pass, i punti di accesso che collegano la laguna all’oceano.



In quad o in 4x4

L’entroterra delle isole della Società è spesso poco conosciuto e sacrificato per l’esplorazione delle spiagge. Si tratta però di un’area suggestiva da esplorare in quad, per i più sportivi, o in 4x4.