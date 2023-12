Sono ancora tante le partite aperte. A pochi giorni dalla fine del ’23 ci rendiamo conto che l’industria non ha risolto affatto alcune situazioni e ne parleremo ancora per mesi nel ’24. All’interno del nostro giornale (in distribuzione da stamane), analizziamo un’annata segnata dalla ripresa spedita (delle vendite) per gran parte dell’anno e la frenata autunnale.

Inutile rimarcare che Mar Rosso e Giordania hanno pagato in modo pesante il conflitto Israele-Hamas. Andiamo così ad affrontare il nuovo anno con la cessione di Ita, che procede con il freno a mano tirato, mentre Giovanni Tamburi aspetta l’offerta giusta per lasciare il controllo del Gruppo Alpitour.



Ci sarebbe da parlare a lungo della Direttiva pacchetti della Commissione Europea. Emergono intenzioni e notizie che in qualche modo penalizzano la distribuzione organizzata. Ora si attendono modifiche, ma la strada si presenta in salita.



Tutto questo lo troverete dentro l’ultimo numero dell’anno di TTG, con analisi e approfondimenti.