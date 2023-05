La politica silenziosa che non ostacola Lufthansa

Giunti alla fine della lunga storia è calato il silenzio. Tra qualche ora Lufthansa entrerà ufficialmente nel fortino di Ita e non si sentono commenti dal fronte della politica.

Arrivati ormai all’ultima curva ci siamo resi conto che è sfumato l’interesse di un tempo. In fondo Ita (che anche molti media configurano ancora come Alitalia), è stata valutata una cifra abbastanza bassa rispetto ai valori di qualche stagione fa. La pandemia e l’aumento dei costi esponenziale (con margini in calo) ha reso Ita meno “preziosa” e forse anche per questo i politici hanno snobbato l’ultimo passo di danza della società di Roma.



Pensare che per anni abbiamo sentito veramente di tutto, con i capitani coraggiosi a comandare la classifica delle frasi più citate.



Il fortino che si diceva sopra appare oggi meno protetto, nessuna parte politica ha alzato la voce per inveire contro lo straniero.



Bravi anche quelli di Lufthansa che hanno portato avanti l’operazione. senza tanti proclami. Perché sanno bene che tra tutte le acquisizioni effettuate questa sarà la più complessa.