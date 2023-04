Tour operator di ritorno. La nuova vita di Marcelletti

L’ultima sfida di Danilo Curzi porta il nome Marcelletti. Il nostro TTG People che si è addentrato tra i corridoi della sede Idee per Viaggiare ha colto immediatamente che l’amministratore della società romana ha ancora in mente mille progetti. Li aveva e li raccontava a TTG Italia durante il periodo di pandemia, quando sarebbe stato più facile attendere e basta.

E invece Curzi, che ha una mente in continuo movimento, dopo aver portato in azienda il brand ora studia nuove vie per fare risalire la china velocemente a quello che è stato un grande marchio degli anni ’90.