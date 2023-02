Il complicato mondo delle compagnie aeree

“Servirà tempo per rivedere una certa stabilità”. Andrea Tucci, vice president aviation di Sea, dal suo osservatorio privilegiato degli scali milanesi è abbastanza certo che serviranno ancora mesi di flessibilità e pazienza con le compagnie aeree.

Di questi giorni la notizia che vettori di peso mondiale come Lufthansa e American Airlines taglieranno frequenze voli nel aecondo semestre del ‘23 con impatti significativi sull’estate. Le compagnie va detto che non hanno mai nascosto le difficoltà, ma speravano di tornare a pieno regime con più velocità. Gli annunci di questa settimana non lasciano dubbi.



Serviranno mesi, aerei ed equipaggi per rivedere stabilità nei vari network delle linee aeree. Un’industria affascinante e complicata che ha bisogno di tempo per ripresentarsi a ciclo completo.