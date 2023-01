Cercasi agenti

Non è più un lavoro che fa sognare. Lontani i tempi di educational e serate indimenticabili. Oggi il mestiere dell’agente di viaggi non attira i giovani e l’assenza di ricambio inizia a farsi sentire pesantemente.

Sul numero di TTG in distribuzione sia Adriano Apicella sia Domenico Pellegrino dicono la stessa cosa con sfumature diverse. Lo vedono e lo sentono tutti i giorni girando tra i punti vendita delle loro società. Non è qualcosa di definitivo, perché le ultime stagioni hanno insegnato a tutti che nulla è più certo ma le riflessioni vanno fatte.



Il mondo alberghiero non sta molto meglio se parliamo di appeal, ma il ricettivo è vastò ed in forte evoluzione con più occasioni. Per le adv siamo invece di fronte a qualcosa di più pesante che agisce in profondità.