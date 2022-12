Franco Gattinoni e l’appeal svanito del turismo

Una questione di appeal. Franco Gattinoni nei giorni scorsi ha spiegato perché il turismo fatica a trovare personale. “Inutile nascondere che in questi ultimi periodi abbiamo perso appeal, spesso anche nei confronti dei giovani”.

Nella veste di presidente Fto ha rimarcato cosa serve al comparto per rialzare la testa in modo definitivo. Perché il turismo organizzato ha sofferto (tanto) negli ultimi due anni ed ora Gattinoni spera di avere qualche segnale sul “fronte della fiscalità legata alle assunzioni e per l’accesso al credito. Tante aziende si sono indebitate ma ora hanno bisogno di segnali di incoraggiamento su tutti i fronti. Arriviamo da mesi estivi positivi ma non bisogna dimenticare che cosa abbiamo affrontato solo poco temo fa”. Le aziende infatti hanno la forte necessità di ottenere qualche messaggio confortante sul lato della fiscalità e dell’accesso al credito. Poi per la questione di appeal sarà indispensabile fare qualcosa di diverso. Rilanciando l’immagine dell’intero comparto, perché anche sul fronte alberghiero bisogna risalire la china.