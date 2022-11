Se arrivano i tedeschi di Lufthansa…

Qualcuno sapeva della possibile retromarcia. Forse non era più un segreto da tempo l’ennesimo cambio di rotta per Ita. Il fondo Certares, dopo aver preso in consegna “il libro dei numeri” di Ita, si è lentamente allontanato dal dossier. Questo è già stato un primo segnale chiaro e inequivocabile. Evidentemente, assieme ai partner di Air France e Delta, in casa Certares avevano capito che era in corso un’altra deviazione sul percorso di vendita della compagnia aerea.

Allo stesso tempo, da Msc avevano spiegato in queste settimane che la trattativa si poteva riaprire. E anche i tedeschi di Lufthansa a modo loro non hanno mai sparato sulla trattativa Certares. Restando così in attesa di tempi migliori. Forse sono arrivati, ma come faranno i numerosi sovranisti presenti al Governo ad accettare la guida Lufthansa? Perché sarà bene non dimenticare che i tedeschi guidano la macchina, non si siedono a fianco…