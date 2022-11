Le mille giornate di Ita

Così si rischia di andare a sbattere contro il muro. Ita va difesa e tutelata, ora più che mai. La compagnia aerea non può essere costretta ogni giorno a incassare sbandate e cambi di corsia continui.

Ora il presidente Alfredo Altavilla ha inviato la sua lettera di dimissioni chiedendo in buona sostanza un risarcimento per la cessazione del rapporto e la manleva.



Il Ministero dell’Economia valuterà le richieste, ma sulla questione manleva qualcuno ha già fatto sapere che non è così scontata. L’assemblea degli azionisti convocata per oggi prenderà in esame le dimissioni del presidente, della consigliera Frances Ouseley (guidò easyjet in Italia per qualche stagione) e dovrà deliberare la riduzione dei membri del cda in vista della privatizzazione. Ma a questo punto diventa difficile capire quando e come. Arriveranno altri colpi di scena, garantito.