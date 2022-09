Il biglietto sempre più in alto

La questione delle tariffe voli sta piombando sulle scrivanie delle adv a grande velocità. Nell’inchiesta dedicata ai Caraibi, che pubblichiamo nel numero di TTG Magazine in distribuzione, appare chiaro che la situazione rischia di sfuggire di mano.

Lo aveva già anticipato Franco Gattinoni qualche giorno fa a questa agenzia di stampa, spiegando che su alcune tratte a lungo raggio il costo del biglietto aereo era praticamente raddoppiato.



Ora, nel servizio dedicato ai Caraibi gli intervistati lasciano intendere che per i prossimi mesi dovranno confrontarsi con questo sensibile aumento dei prezzi. L’ennesimo ostacolo sul tortuoso cammino della ripresa.



Con inevitabile frenata delle vendite in agenzia di viaggi, che si vedono costrette a mettere i preventivi nel congelatore in attesa delle decisioni del cliente.