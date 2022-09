Air Dolomiti, la pedina che piace ai tedeschi

Una privatizzazione completa. Non c’è alcun dubbio sulla reale intenzione di Lufthansa. Il vettore nei giorni scorsi per voce del suo ceo Carsten Spohr ha immediatamente risposto alla decisione del Governo Draghi di affidare la trattativa in esclusiva per Ita al fondo Certares.

In parte lasciando intendere che la partita potrebbe non essere chiusa definitivamente. Ma non bisogna dimenticare che al momento una larga fetta della politica non vede di buon occhio un ingresso di Lh nel capitale di Ita.



E si spiega infatti abbastanza bene la notizia della trattativa in esclusiva con Certares ed i partner commerciali Delta e Air France.

Per Spohr invece la completa privatizzazione di altre compagnie come Austrian e Swiss “ha permesso loro di mantenere l’indipendenza e l’attrattività, beneficiando allo stesso tempo della forza del gruppo Lufthansa”.



I tedeschi non mollano e probabilmente studiano altre mosse per i prossimi mesi, magari utilizzando con più intensità la controllata italiana Air Dolomiti.