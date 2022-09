Il silenzio di Aponte e Msc

Msc cosa dice? Da ieri pomeriggio tra giornali e giornalisti, social e curiosoni, gira questa domanda. Ufficialmente per ora da Ginevra non dicono niente.

I manager che si occupano delle relazioni esterne del gruppo guidato da Gianluigi Aponte tengono le bocche cucite. In fondo anche nella base svizzera erano abbastanza certi di aver guadagnato un buon vantaggio rispetto all’offerta Certares.



Il socio di cordata Lufthansa non mostrava grandi dubbi (e lo ha confermato nella nota di ieri sera) e da molti addetti ai lavori si dava per sicuro che fosse il duo Msc-Lufthansa a giocarsi la finale per il controllo di Ita. Invece alla fine è andata in tutt’altro modo e pare che Aponte preferisca non commentare.



Perché appare chiaro che una parte della politica ha convinto Mario Draghi e i suoi ministri a preferire il fondo Certares.



E ora cosa dirà Aponte? Probabilmente niente anche nei prossimi giorni. Sembra che alla notizia dell’esito della gara abbia solo scosso la testa. La politica ha vinto ancora.