Msc gioca a scacchi

Gianluigi Aponte sta giocando una partita a scacchi decisiva. Il patron di Msc muove le pedine con cautela, ma determinato a non farsi sfuggire nessuna occasione. È chiaro a tutti che non gli basta il business del mare e da tempo ha alzato l’attenzione su compagnie e tour operator.

Sul fronte dei vettori, la sua partita per conquistare Ita è abbastanza chiara e segue un percorso definito.



Sulla strada si è trovato di fronte alcuni competitor di primo livello, ma la sua alleanza strategica con Lufthansa potrebbe portarlo a vincere la sfida.



Più sottile e degna di una partita a scacchi la vicenda legata al mondo della distribuzione e del tour operating.



Questo perché attraverso Bluvacanze con il suo manager Domenico Pellegrino sta sgomitando sul mercato per prendersi spazio e vendite. Ovviamente, sempre una mossa alla volta. Per non lasciare nulla di intentato ha deciso di muoversi anche tra gli operatori.



Pianificando il rilancio di Going prima e ora affittando il ramo d’azienda de I Viaggi del Delfino. Mossa presentata come “strategica per Going con apertura della nuova sede di Napoli”.



In sostanza, per aumentare il volume di fuoco nel Sud Italia sta cercando “possibili situazioni utili a velocizzare il percorso di crescita e di posizionamento”. Intanto da Ginevra guardano dall’alto e pensano come dare forma a un progetto di ampio respiro.