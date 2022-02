Enrico Ruffilli ha lasciato Uvet. La notizia è di ieri, ma vale la pena ripeterlo perché si tratta della fine di una lunga militanza, sempre a fianco del suo presidente amico Luca Patanè.

Per anni hanno girato il mondo insieme con due atteggiamenti diversi ma complementari. Inevitabile dire che le storie, anche quelle belle e lunghe, hanno spesso una fine poco romantica.

Semplicemente ha voluto mettere la parola fine a questo lungo percorso in una fase che vede Uvet alle prese con qualche evidente sofferenza.



Alla fine siamo certi che Enrico e Luca si mancheranno, ma lo diranno tra un pò. Quando la fase di divorzio verrà digerita totalmente Ora è ancora presto. Ma il tempo sistemerà anche questo. In fondo la crescita di Uvet negli ultimi 20 anni ha visto protagonisti tutti e due.