Questa settimana potrebbe arrivare qualche segnale positivo nell’allentamento delle misure. Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia proprio oggi a Milano, spiegando che “dobbiamo uniformarci a quanto fanno i nostri concorrenti per non perdere quote di mercato.

In questo senso, spezzo una lancia in favore del ministro della Salute, Roberto Speranza, molto attento al tema”. Senza dubbio questo rinnovato senso di squadra del Governo può dare fiducia al Paese, ma sull’attenzione del ministro Speranza al tema ci permettiamo di nutrire qualche dubbio.



Nessuna intenzione di disturbare trattative e attività lobbistiche in azione, ma guardando il mercato (da cronisti) pare chiaro che il turismo sfiora solo di tanto in tanto la scrivania del dicastero della Salute. Lasciando perder discorsi sui corridoi e fondi che sembrano disturbare e irritare una certa parte del mercato, restiamo in attesa di notizie. Speranzosi, almeno.