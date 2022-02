Corridoio, la parola da cancellare

Una parola da dimenticare: corridoio. I tour operator, le agenzie di viaggi e tanto di quello che ruota intorno al turismo non vogliono più sentire questa parola.

Stiamo parlando di un corridoio lunghissimo, che nei mesi ha complicato l’attività di molti, invece di renderla più agevole.



Chiedere per questo a chi ogni giorno si trova a dover battagliare su normative intricate e fatica a rispondere a tutte le domande dei clienti.



L’annuncio del Governo che ha sancito l’apertura di altri corridoi ha scatenato prima una serie di approvazioni e in seguito un mare di commenti social tutti negativi. In molti si sono resi conto che si trattava di una boccata d’ossigeno a bassa potenza.



Si parte poco in queste settimane e anche per l‘incoming non gira molto bene.



Tanti alberghi chiusi e molti non apriranno in primavera. Come ha detto giustamente Franco Gattinoni pochi giorni fa a TTG Italia forse sarebbe stato meglio chiudere tutto per un periodo lungo (con i giusti ristori) e poi riaprire il mercato ad ampio spettro. Senza il gioco dell'oca per tornare alla casella di partenza. Questi brutti, sofferti e lunghi corridoi alla fine non hanno soddisfatto nessuno.