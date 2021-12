Pressing di fine anno

Un fine anno tutto da discutere. Le associazioni di categoria non si fermano perché i giorni e le ore passano senza avere qualche spiraglio economico. Oggi pomeriggio altra puntata fondamentale con l’incontro al Ministero del Lavoro per ottenere il prolungamento della cassa integrazione per l’intero comparto.

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia a più riprese ha spiegato che questo provvedimento non può essere rimandato e serve un intervento immediato a sostegno dell’intero comparto. Questa sera vedremo se l’Esecutivo si è reso conto del grave stato di crisi del turismo.



Non si tratta più di fare distinzioni tra outgoing e incoming, perché gli operatori sono tutti schiacciati verso il basso da questa ennesima ondata della pandemia che azzera o quasi le attività.



Aspettiamo per questa sera un primo segnale di fiducia, domani toccherà al Ministero della Salute con Speranza. Ma questo è un tutto un altro discorso. Molto più difficile e complesso.