Colore Turchese

Serviva un Turchese per distogliere pensieri e discorsi di tutti. Da qualche tempo di nuovo troppo concentrati sul Covid. La famiglia Pagliara aveva promesso di studiare un piano di rilancio per questo brand ancora capace di raccogliere buone attenzioni da parte della distribuzione. Dal 2022 Roberto e Giuseppe Pagliara si giocheranno così anche la carta Turchese, oltre a Nicolaus e Valtur.

Con Paradise & Friends si intende andare alla caccia di un segmento di mercato diverso rispetto a Valtur (per esempio). "La nostra è una soluzione che guarda a un prezzo sempre competitivo, con il punto fermo di una base di garanzia sul prodotto", ha detto Emmer Guerra, responsabile prodotto estero. Malgrado il momento si aprono le danze per la primavera del 2022 e la famiglia Pagliara vuole recitare un ruolo di primo piano. Sarà importante scoprire il nuovo business plan per capire come verranno posizionate tutte le pedine.