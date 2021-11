Coraggiosamente Creo

Una scelta coraggiosa. Bisogna riconoscere che Creo, il nuovo tour operator di Pesaro, non si è spaventato di fronte a una situazione di mercato abbastanza complessa. Perché “nei momenti difficili si creano le grandi occasioni”, avevano sottolineato i soci fondatori in un’intervista rilasciata a TTG Italia.

Ora per la società FJ srl, che controlla Creo, è scattato il momento della verità con avvio delle attività, prenotazioni e partenze. In un periodo dove la pandemia inizia di nuovo a farsi sentire in modo preoccupante. Il piano industriale della società, che nelle ultime settimane ha allargato la squadra di collaboratori, si spinge ad arrivare a 40 milioni di fatturato entro i prossimi 5 anni.



Una cifra sfidante ma “alla nostra portata”, hanno ribadito i soci di Creo che da Pesaro vogliono ripetere il percorso di sviluppo di Eden.



Le prime attività si sono concentrate su alcune mete a medio e lungo raggio “in attesa di nuove aperture”. Ma le ultime indicazioni del Governo non lasciano molti spazi alla fantasia. Sarà infatti necessario tenere duro con queste poche destinazioni in attesa di una possibile nuova fase nella primavera 2022. (r.v.)