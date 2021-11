“Delusione? Tanta, perché le aspettative erano alte”. Adriano Apicella a pochi giorni dal nuovo provvedimento è ancora arrabbiato. Le agenzie devono fare business con poche rotte e andiamo verso l’inverno con ancora molte destinazioni bloccate.

Si parla ormai da mesi di corridoi, ma al momento si è visto poco rispetto a quanto promesso anche dal Governo. “La verità? Mi aspettavo di vedere sparire i divieti e un allentamento di alcune procedure. Si risposta tutto in avanti, ma così è sempre più complicato. Senza una modifica delle procedure non possono dirci che il mercato è ripartito”.



L’amministratore delegato di Welcome Travel Group nel mettere a punto il nuovo business plan ha valutato anche la mutazione della domanda. Con poche mete a disposizione le adv devono riuscire a cambiare passo per “approcciare il mercato in maniera totalmente diversa rispetto solo al 2019”.