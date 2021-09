Msc gioca la carta del 2x1

Una manovra di marketing aggressiva o un azzardo? La proposta di Msc piombata oggi sulle scrivanie dei giornali preannuncia una vera e propria battaglia sui prezzi.

La compagnia della famiglia Aponte si è spinta molto avanti, introducendo “l’offerta 2x1” per chi prenoterà una crociera invernale entro il 24 ottobre.



Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere ha dichiarato nella nota che “si tratta di un investimento per stimolare il mercato”.



Operazione che in Msc spiegano come mossa per dare forza all’advance booking dopo aver “trainato quest’estate la ripresa del comparto turistico italiano”.



Come ben spiegato nel comunicato chi prenoterà una crociera Msc della prossima stagione invernale “potrà partire pagando la quota crociera dimezzata, ovvero per una cabina doppia si pagherà solo il prezzo della prima persona”. Si apre dunque la campagna di fine estate sul mercato delle crociere e non resta che attendere la risposta di Costa.