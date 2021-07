Il labirinto delle compagnie aeree

“Ormai è diventato un labirinto per i consumatori”. Willie Walsh, direttore generale di Iata, non riesce più a capire nulla sulla questione Covid. Ogni giorno cambiano le regole per i tamponi e le vaccinazioni vanno a strappi.

“Secondo un nostro sondaggio il 70% dei viaggiatori ha pensato che le regole fossero una sfida da capire”. E con questo Wash ha messo le mani avanti a fronte di un traffico passeggeri internazionale che riparte ma senza la tanto attesa crescita a V. Per questo la Iata si è spinta a chiedere a gran voce regole comuni a livello universale sfruttando le indicazioni dell’Oms che invita ad effettuare un esame delle mete e del covid basato sul rischio. Possibilità di riuscita? Basse perché in alcuni Paesi si è passati da grande aperture a isteriche reazioni di chiusura. Mentre le compagnie aeree sembrano sempre più in balia del vento e di qualche regola nazionale. Con tantissimi aerei in fase di prepensionamento ed i consumatori sempre più confusi. Ma nel labirinto forse ci sono finite anche le compagnie aeree non solo i consumatori…