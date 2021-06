Maavi torna in piazza

“Scendiamo in piazza ancora una volta. Dobbiamo mostrare che siamo una categoria viva”. In sostanza questo è il riassunto del

messaggio che Enrica Montanucci presidente di Maavi ha lanciato sul mercato.

Sa bene che una parte del comparto non la vede di buon occhio per attivismo forse o per i messaggi che girano sui vari social. La presidente di Maavi ogni tanto liquida tutto con un’alzata di spalle e altre volte ribatte. Oggi le agenzie provano ancora a contarsi in piazza a Roma in una fase dove le vendite in vanno discretamente bene. Malgrado manchi l’offerta estera e quella italiana presenti qualche prezzo sopra le attese.



“Siamo arrabbiati stanchi e delusi, ma non si molla - ha scritto Montanucci sui social -. Bisogna usare come parametro il 2019 non il 2020 e se non apriranno altre mete estere rischiamo a settembre di trovarci come l’anno scorso”. Se non arriveranno via libera per le mete estere più che un rischio sembra una certezza. Ma chi decide non ha ancora capito come funzionano incoming e outgoing e intanto il tempo passa.