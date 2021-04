Si aprono le danze

Qualcosa cambierà, non ci sono dubbi. Ora sembra tutto silenzioso, ma sotto la cenere sta covando una sorta di sottile ribellione. I vari gruppi distributivi dovranno comunque rivedere le loro formule e il business in generale.

Le singole agenzie arrivano da 1 anno di sofferenze pesanti e molte di loro hanno accumulato debiti nella speranza di rivedere la gente entrare dalla porta d’ingresso.



Sappiamo bene tutti che non basterà il Mare Italia 2021 per dare fiato alle casse, servirà anche molto altro.



Al momento non è possibile fare previsioni sulle riaperture, ma le vaccinazioni potrebbe avviare una ripresa più visibile nella seconda parte dell’anno. Ma il balletto dedicato agli ingressi e alle uscite dai network deve ancora iniziare. Manca poco e non sarà una passeggiata. Perché in molti dicono di voler scegliere la strada dell’indipendenza. Giusto o sbagliato, la seconda parte dell’anno sarà comunque decisiva per molti.