Scacco matto

Inevitabile e scontato che finisse così. Welcome e Geo uniscono le forze per dare vita a un network pesante, di valore. Anche finanziario, visto che “stiamo parlando di un gruppo capace di generare un transato di 1,6 miliardi di euro (nel 2019)”, ha rimarcato l’amministratore delegato del nuovo gruppo distributivo Adriano Apicella.

Chiaramente, come previsto e già raccontato dal mercato, sarà Geo a finire nella “pancia” di Welcome Travel Group, ma i due brand “manterranno caratteristiche e identità. Questo deve essere chiaro”, ha sottolineato Andrea Moscardini, che mantiene la carica di direttore network della nuova società.



Inalterato anche il quadro degli azionisti. Apicella, rispondendo a una domanda di TTG Italia, ha detto che Alpitour e Costa restano al comando con il 50% delle quote (a testa).



Importante ora capire umori e decisioni del battaglione di adv che nel corso della mattinata ha partecipato a un evento web dove sono stati presentati struttura e progetti.