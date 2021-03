Primavera complicata e di grandi notizie. Le agenzie di viaggi sono e saranno sempre di più il baricentro del mercato. Nel bene o nel male. Siamo partiti con la vicenda che vede protagonista easyJet.

Gli arancioni hanno spiegato abbastanza chiaramente che non vogliono aprire i loro sistemi alle agenzie, scatenando le proteste dei dettaglianti.

Con la battagliera Montanucci di Maavi pronta a scendere nell’arena. Tra qualche giorno potrebbero invece arrivare altre notizie sul fronte della grande distribuzione. La pandemia non ha solo rallentato e quasi fermato le vendite.



Perché alcune operazioni hanno invece subito una forte accelerazione e fusioni e aggregazioni sono ormai alle porte. Con grandi gruppi protagonisti e tanti mugugni e sofferenze sulla rampa di lancio. Si sposteranno scrivanie e marchi, si farà un gran parlare e alla fine ci sarà l’ennesima giravolta di molte agenzie.



E anche network di peso e sostanza come Welcome e Geo potrebbero diventare i protagonisti del risveglio di primavera.