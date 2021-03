Voucher, una partita ancora tutta da giocare

Aspettando di riprendere la valigia bisogna interrogarsi su cosa rimane in cassa in attesa di tempi migliori. E la questione voucher appare più che mai un tema attuale che, tra non molto, piomberà sul mercato in maniera dirompente.

In un’intervista con TTG Italia Pier Ezhaya, direttore generale tour operating del Gruppo Alpitour, ha sottolineato che si corre il rischio di arrivare alla scadenza dei voucher “con un grosso volume di crediti ancora da restituire e in quel caso i voucher andranno rimborsati". Basta questo per capire che la problematica dei coupon potrebbe ulteriormente rallentare una possibile ripartenza.



Le soluzioni non sono molte, malgrado al momento appaia tutto ancora molto distante.



Anche Ezhaya ha ammesso che nel corso del 2020 i voucher sono stati di aiuto, però sino a oggi la conversione delle quote non è stata possibile perché siamo sempre limitati nei movimenti.



Non resta che sperare in un intervento governativo per attivare la macchina dei rimborsi, ma al momento appare tutto avvolto nella nebbia. Le imprese hanno bisogno di una road map dettagliata, ma oggi siamo ancora fermi ai box. E altri Paesi europei stanno invece scaldando le gomme…