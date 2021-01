Uno sguardo oltre la crisi. Una determinazione che non vuole farsi bloccare da questa lunga pandemia.

Lufthansa ha infatti deciso di andare avanti con il suo progetto leisure e riconferma l’intenzione di avviare una nuova compagnia aerea a trazione turistica.



Diciamo che in Germania hanno rivisto e tagliato le ambizioni in modo chiaro, ma nei giorni scorsi il management Lufthansa ha confermato a fonti autorevoli che il progetto un tempo chiamato Ocean si trasformerà in Eurowings Discover.



Si partirà la prossima estate con una flotta molto imitata, 3 Airbus 330. Questo dopo che nello scorso autunno si pronosticava a Francoforte un vettore leisure da 7 macchine a lungo raggio.



Piani rivisti più volte e partenza soft per Discover, che nel suo nome è preceduta da Eurowings. Un segnale netto per fare riprendere autorevolezza e passeggeri a un marchio da rigenerare.

Avanti quindi con Eurowings perché tutto deve rientrare sotto il cappello del gruppo Lh.



E allora viene da pensare che per le controllate di Lufthansa Group ci sarà meno spazio di movimento sul lungo raggio.