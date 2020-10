Ego Airways ha deciso di fermarsi prima del via. La nuova compagnia aerea italiana nella tarda serata di ieri ha infatti reso noto che la conferenza stampa prevista per stamane era rinviata a data da destinarsi.

Troppi problemi e una situazione (generale) in peggioramento ha convinto il management del vettore a bloccare la presentazione, mentre proseguono le varie attività tecniche per ottenere le certificazioni necessarie ad avviare i voli.



La linea aerea dovrebbe servirsi di jet Embraer e almeno nella fase iniziale potrebbe effettuare collegamenti nazionali con base di armamento a Milano Malpensa. Scalo che permette anche di pensare a rotte di carattere internazionale. Ma con la frenata di ieri sera è possibile che tutto il progetto venga rivisto, mentre la prima macchina è atterrata a Milano per le verifiche tecniche.