A casa di Welcome per fare informazione

Siamo andati a casa Welcome per vedere come resiste un network di agenzie. Armati di mascherina, gel igienizzante e la voglia di continuare a fare il nostro mestiere. Perché anche in questa fase (o soprattutto) bisogna porsi delle domande e fare tante domande. Ecco perché abbiamo riproposto il format #TTGPeople che nel 2019 aveva riscosso tante attenzioni da parte del mercato.

Siamo partiti bene equipaggiati per continuare a fare informazione, mentre tutto intorno si corre il rischio di fermarsi alle comunicazioni aziendali.



La redazione di TTG Italia da mesi tiene aperti tutti i canali con il turismo con la cronaca quotidiana di un mercato che soffre come non mai.



I risultati della nostra scelta non sono mancati con una crescita esponenziale dei lettori (+150% nei primi sei mesi per oltre 2,6 milioni certificati) e la richiesta delle principali aziende del settore di poter raccontare il momento visto dall’interno.



A poche ore dall’inizio della nostra fiera di Rimini TTG Travel Experience sappiamo bene che il turismo vivrà una stazione autunnale difficile.



Ma la cronaca di chi resiste bisogna farla tutti i giorni, anche cercando fiammate di speranza con il format #TTGPeople.