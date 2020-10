Ridateci la Qantas

Non si trova traccia nei sistemi di prenotazione e ormai la storia va avanti da tempo. Per la Qantas continua il periodo di “digiuno” del traffico internazionale e non si intravedono spiragli di ripresa. La compagnia australiana, un punto di riferimento assoluto per tutti in fatto di sicurezza e servizio, sembra tagliata fuori dai network internazionali causa Covid.

I suoi aerei sono fermi nelle piazzole in aeroporto e per qualcuno di loro la strada del pensionamento è ormai segnata. Come è successo per l'ultimo Boeing 747 che quest’estate ha salutato la compagnia per dirigersi in California, Mojave Desert. Una macchina che fatto la storia anche del vettore australiano ed ora non ha più mercato, in quanto i costi di gestione sono troppo alti in confronto ai jet di nuova generazione. Nell’ultimo viaggio prima del pensionamento il B747 Qantas ha disegnato in cielo a Sidney una coda di canguro. Quel canguro che tutti si augurano di rivedere presto negli aeroporti del Vecchio Continente.