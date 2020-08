La tartina band e il ritorno delle conferenze stampa

Domani faremo un bel tuffo indietro di qualche mese. Tornano infatti le conferenze stampa, basta con questi incontri in streaming.

Wizz Air ha deciso di rompere gli indugi convocando i giornalisti in un hotel del centro di Milano. Ovviamente solo su invito e con le massime attenzioni, mascherine e distanza. Però torniamo a fare il lavoro di un tempo, ci schiodiamo dal video nella speranza di non tornare mai più a fare il mestiere solo tra le mura di casa. Un piccolo segnale di normalità che potrebbe essere presto seguito da altri incontri.



Ma sorge un dubbio: come avrà fatto in questi mesi la banda della tartina? Questi coraggiosi cacciatori di cartellina stampa e gadget riusciranno a superare i vincoli del Covid-19?



Qualcosa ci fa pensare che si tratti di una categoria di immortali e mai domi, capaci di passare attraverso controlli e regole. Domani tirati a lucido e con biglietti da visita nuovi di zecca torneranno in pista. Vi terremo aggiornati...