Non siamo diventati più buoni. Qualcuno ci sperava, ma ormai pare che possiamo lasciare perdere.

Sarà per un’altra volta.

Dopo lunga attesa questo bonus vacanze sembrava a portata di mano, ma dall’attesa siamo passati alla black list degli alberghi. Così, nel giro di poche settimane.



La notizia arriva tramite un comunicato delle campane Adv Unite, dove il presidente Cesare Foà evidenzia: “Come già evidenziato il mese scorso la regolamentazione del bonus vacanze ha portato le strutture ricettive ad agire in maniera poco ortodossa. Considerando che il bonus in questione bisogna anche accettarlo dalle agenzie di viaggi e non solo dal cliente finale”.



Nella nota poi si legge l’attacco finale, perché Adv Unite sostiene che: "Se le strutture ricettive si pubblicizzano tramite portali b2b, cataloghi, devono riconoscere alle agenzie obbligatoriamente le commissioni sulla miglior tariffa. Se così non fosse ci troveremmo costretti come associazione di categoria ‘Advunite e Aidit Campania’ a segnalare a Federalberghi che le agenzie di viaggi stanno stilando una black list di hotel scorretti in modo da eliminarli dallo scaffale”.



Non siamo diventati più buoni e neppure più cattivi. Semplicemente il Covid prima e la crisi dopo hanno messo fine ai buoni propositi (saranno stati sinceri?).



Rischia però di diventare una guerra tra poveri.