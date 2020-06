Tutte le verità di Rocco Forte

Cosa avrà mai detto di strano Rocco Forte? Tra gli addetti ai lavori tutti segnalano il coraggio dell’imprenditore, che in una lunga intervista rilasciata a LaVerità di Belpietro ha spiegato cosa deve fare l’Italia per avviare il rilancio del turismo.

Sir Rocco ha detto che al nostro Paese serve una “una politica economica espansiva, il taglio delle tasse e investimenti in infrastrutture”. Poi ha spiegato che bisogna cambiare cultura e informazione perché “è stata alimentata un’atmosfera da peste medievale”.



Sul fronte alberghiero, ha detto che lui, per differenziarsi, ha portato i suoi alberghi a distinguersi per lo stile e per il servizio, perché sino a poco tempo fa in alcuni alberghi di lusso “gli ospiti erano trattati dall’alto in basso”. E su questo ultimo punto scatta l’applauso. In piedi.