Il prezzo delle compagnie

In fila ordinata per ripartire. Le compagnie aeree del Vecchio Continente annunciano riaperture dei collegamenti con frequenze ridotte. Un piccolo segnale di normalità.

Ora sarà fondamentale capire come risponderanno i consumatori. Si è capito già da qualche giorno che la distanza tra i passeggeri non sarà più un problema insormontabile, visto come si accalcano le persone nell’ora dell’aperitivo.



Ma scali e vettori stanno adottando regole precise eper rispettare i protocolli invitano tutti a recarsi in aeroporto con largo anticipo. Le linee aeree, come l’intero comparto, hanno disperato bisogno di rimettere in circolo il denaro. Per questo nella fase di lancio stanno cercando di tenere le tariffe sotto il livello di guardia.



Ma al primo segnale di ritorno delle prenotazioni allacciate le cinture. Serve liquidità. A tutti.