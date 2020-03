Air Italy, la storia dimenticata

Air Italy è scivolata via, senza tanti clamori. Le macchine sono tornate in Qatar per la riassegnazione, notizia di pochi giorni fa. I politici che promettevano interventi immediati e attenzione sono stati assorbiti dall’emergenza coronavirus.

E dei 1400 dipendenti della compagnia aerea cosa ne sarà? Avranno accesso agli ammortizzatori sociali (pare certo), ma chi sperava di trovare posto di lavoro in altri vettori dovrà attendere. Tira aria di riduzione nei vettori del Vecchio Continente.



Intanto quest’estate mancheranno i voli per la Sardegna? Per qualcuno è presto per parlarne, ma prima o poi questa ennesima emergenza finirà. Ci troveremo a riprendere il discorso su Air Italy, ennesima compagnia aerea italiana costretta ad arrendendersi. Ma sarà troppo tardi.



