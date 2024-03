di Amina D'Addario

Ama le piccole città, mostra attenzione per gli standard di pulizia e sicurezza e, quando viaggia fuori dall’Europa, preferisce prenotare pacchetti che comprendono sia il volo che l’alloggio. A rivelare il profilo del viaggiatore italiano sono i dati di Travellyze, strumento di business intelligence di International Tourism Group, di cui fa parte Interface Tourism Italy.



L’analisi rivela che ad accendere l’interesse per i viaggi è soprattutto il fascino delle città piccole e uniche, in cima alla classifica con una percentuale del 65,48. A seguire, le esperienze culturali e storiche, che catturano l'interesse del 62,58% degli intervistati, le località di mare (59%), le attività outdoor e nella natura (58%) e, alla fine, le grandi città (54%). Tra gli elementi che favoriscono i viaggi, l’attenzione alla pulizia generale, seguita dagli standard di sicurezza e i bassi tassi di criminalità, rilevanti per il 73% degli intervistati.



Quando poi intraprendono un viaggio al di fuori dell'Europa, gli italiani preferiscono i pacchetti che comprendano sia il volo che l'alloggio. Per quanto riguarda l'alloggio, la maggior parte (58,87%) sceglie di soggiornare in hotel a 3 o 4 stelle, seguono i B&B (45,13%) e le case vacanza (29,2%).