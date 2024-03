Classifica InfoJobs: offerte di lavoro in crescita del 5% nel settore Turismo e Ristorazione

InfoJobs ha analizzato il mercato del lavoro dell’anno appena concluso mediante l’Osservatorio Mercato del Lavoro 2023. L’Osservatorio, analizzando le quasi 340mila offerte di lavoro pubblicate in piattaforma, ha illustrato la geografia degli annunci e le categorie professionali più richieste.

In questo scenario, la regione Lombardia si posiziona al primo posto nella classifica nazionale InfoJobs, seguita da Emilia-Romagna (17,1%) e Veneto (13,1%), con oltre 106mila annunci di lavoro da parte delle aziende nel 2023 che equivalgono al 31,3% del totale.



Per quanto concerne le province, Milano è in prima posizione in regione con il 36,8% delle offerte sul totale della regione. Seguono Brescia e Bergamo che, con il 13,8%, si posizionano a pari merito sui due gradini più bassi del podio. Da segnalare che la fotografia regionale si conferma anche a livello nazionale dove troviamo Milano al primo posto e Brescia e Bergamo a pari merito al quarto posto subito dopo Roma e Torino.



Analizzando le evidenze emerse, seppur fuori top 3, vediamo in crescita anno su anno la categoria Settore Farmaceutico e Turismo e Ristorazione che hanno fatto registrare rispettivamente un +11,4% e un +5% rispetto all’anno precedente.



Controllando tra le posizioni della top 10, la classifica della Lombardia restituisce un quadro abbastanza variegato che spazia dall’addetto pulizia camere, dall’addetto alla fatturazione, all’addetto al Customer Service valorizzando un’ampiezza di mansioni che rispecchiano un territorio fortemente marcato da opportunità per diversi profili.