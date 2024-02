di Cristina Peroglio

Con l’inizio di marzo, cioè domani, parte ufficialmente la stagione delle prenotazioni di viaggio, non solo per le vacanze pasquali, che quest’anno coincidono con la fine del prossimo mese, ma anche per le vacanze estive.

Ed è ripartita, infatti, negli ultimi giorni, la polemica sull’impossibilità in alcune città e territori, di rinnovare o ottenere per la prima volta il passaporto. Una polemica che si sostanzia di numeri: nei primi due mesi del 2024 si stima siano state oltre 6mila le prenotazioni di viaggi internazionali annullate o rimandate e solo per le festività pasquali sono a rischio 52mila prenotazioni, secondo quanto dice un’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti.



Le casistiche sono le più diverse: da appuntamenti dati fra 7 o 8 mesi all’impossibilità di prendere un appuntamento attraverso il portale online, la vicenda passaporti grida vendetta.



Il caso Polis

A fronte del riattizzarsi delle polemiche, il ministro Santanché corre a ripari e annuncia che domani, venerdì 1 marzo, verrà presentato il progetto Polis, che permetterà di richiedere il rinnovo del passaporto negli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti.



“Un importante risultato frutto del lavoro di squadra tra il mio dicastero, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e Poste Italiane – dice Santanché -. Una risposta che testimonia, ancora una volta, la capacità del governo Meloni di intervenire in modo pragmatico con soluzioni strutturali e durature nel tempo a favore degli italiani”.



Come non ricordare, però, che già il 26 ottobre dello scorso anno lo stesso progetto era stato presentato dal condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e che ancora prima, addirittura a gennaio delle scorso anno, si dava in partenza sempre lo stesso progetto.



Insomma, bene per l’impegno, ma fare o rifare il passaporto continua ad essere un’impresa.