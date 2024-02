Ponte sullo Stretto, via libera al progetto: apertura prevista nel 2032

La società Stretto di Messina ha approvato ieri l’aggiornamento al progetto definitivo per il Ponte sulla Stretto. La struttura, che è prevista in apertura al traffico veicolare e ferroviario nel 2032, inizia ora il suo iter burocratico.

La strada ministeriale del Ponte dovrebbe concludersi a giugno prossimo, con l’approvazione da parte del Cipess e il via libera al progetto esecutivo e all’apertura del cantiere. Da oggi si potrà però dare il via alle opere propedeutiche, le bonifiche, le indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche.



Il ponte avrà una campata sospesa centrale di 3.300 metri mentre la lunghezza complessiva sarà di 3.666 metri, comprese le due campate laterali di 183 metri ciascuna. L’altezza delle torri sulle due sponde sarà di 399 metri, mentre i cavi di sospensione saranno 4 del diametro di 1,26 metri.



La larghezza dell’impalcato sarà pari a 60,4 m con 3 corsie stradali per senso di marcia, 2 corsie di servizio e 2 binari ferroviari.



Per quanto riguarda il costo, secondo il Sole 24 Ore si è arrivati a 13,5 miliardi, più un altro miliardo di opere accessorie.